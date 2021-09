A Bari arrivano le supercar: Maldarizzi inaugura la nuova concessionaria Lamborghini

Social Video 2 minuti Maldarizzi inaugura la nuova concessionaria Lamborghini

Maldarizzi Automotive fa il suo ingresso nel mondo delle supercar. L'azienda barese ha inaugurato la concessionaria ufficialein via Oberdan 4: uno spazio all'avanguardia che ospiterà le migliori auto della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese."Si tratta della nostra prima presenza nel Sud Italia – spiega, Chiarman&CEO Lamborghini, che ha partecipato all'inaugurazione -. Dopo Roma abbiamo scelto Bari: l'Italia rappresenta un mercato molto importante e siamo sicuri che la Puglia sia la sede ideale per essere presenti anche nel Mezzogiorno".Lo showroom di via Oberdan è sicuramente la più bella ed emozionante vetrina della città che racconta in ogni dettaglio tutti i valori della grande eccellenza italiana e il DNA di Automobili Lamborghini. Uno spazio esclusivo di vendita, progettato per esaltare le meravigliose silhouette delle supercar.Per il Grand Opening è stato organizzato un viaggio emozionale alla scoperta della bellezza, dell'unicità e della artigianalità, attraverso tre diverse secret room. Si comincia con la Huracàn STO, supercar ispirata al mono delle corse e pronta a scatenare tutte le emozioni dalla pista alla strada.Nella "Sound-room" spazio invece alla Aventador Ultimae, caratterizzata dal propulsore V12 e dal suo inimitabile suono. Per concludere, nella "Lights-room" si può ammirare la Lamborghini Urus, il primo Super Sport Utility Veichle del mondo, creato per unire l'anima di una supersportiva con le funzionalità di un SUV."È una sfida nuova ed entusiasmante – ha spiegato, presidente di Maldarizzi Automotive -, questa apertura rappresenta l'ingresso della Maldarizzi Automotive nel mondo delle supercar. Lamborghini è un marchio splendido, ho avuto modo di provare più volte queste meravigliose auto che, nella loro sportività e col loro design, hanno qualcosa di speciale. Siamo partiti dalle utilitarie crescendo anno dopo anno. Abbiamo tanti clienti nell'ambito delle supercar ma Lamborghini rappresenta il must in questa categoria. È il coronamento di un sogno, ma anche un grande impegno".Durante la conferenza stampa di presentazione si è parlato anche del futuro dell'automobile: "La prossima frontiera sarà senza dubbio l'elettrificazione – ha concluso Winkelmann -, ma manterremmo i motori a scoppio con l'ibrido. Questa è una buona notizia: ad esempio la nuova Aventador avrà sempre un V12 aspirato completamente nuovo con una batteria. Questo ci permetterà di abbattere le emissioni del C02 almeno del 50% entro il 2025".