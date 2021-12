Audi Magnifica apre una nuova concessionaria e service a Bisceglie

Social Video 5 minuti La nuova concessionaria Audi Magnifica a Bisceglie

Apre la porte al pubblico Audi Magnifica a Bisceglie, con una nuova concessionaria e service Audi nel segno della tecnologia e del futuro green. Dopo le sedi di Bari e Altamura, Magnifica ha scelto di riportare il brand Audi nella provincia Bat, dando vita ad una nuova avventura nel mondo dell'automobile.Una nuova sede per Magnifica che si occupa della vendita delle auto della gamma Audi e dei servizi di assistenza attraverso il Service. Un Team di professionisti è pronto a guadagnarsi la fiducia dei clienti, non solo mantenendo alti gli standard qualitativi del brand dei quattro anelli, ma soprattutto facendo lavoro di squadra e dimostrando la vicinanza del Gruppo Chiarito al territorio.Nella nuova sede di Audi Magnifica saranno presenti anche le vetture di "Audi Prima Scelta Plus". Si tratta del brand che caratterizza la qualità dell'usato, rigorosamente firmato Audi. Le autovetture accuratamente supervisionate, vengono garantite fino a quattro anni a partire dalla data d'acquisto.Negli ultimi anni il mondo automotive si è evoluto costantemente e oggi, il primo contatto con i potenziali clienti é sempre più legato al mondo digitale. Tuttavia è ancora necessario avere una struttura fisica nella quale recarsi e specialisti pronti ad accogliere e garantire una Customer Experience in linea con le aspettative e le caratteristiche del brand Audi. La grande squadra Magnifica, si fa sempre più portavoce sul territorio dell'avanguardia e della tecnologia, valori che de sempre il brand dei quattro anelli rappresenta.In questo delicato periodo di transizione all'elettrico ruolo della concessionaria, del personale altamente formato e qualificato che ne fa parte, è di assoluto rilievo nel guidare ed accompagnare l'automobilista di oggi e di domani, contribuendo e facilitando la celtico dell'elettrico. Audi ha pianificato il lancio di ben 22 modelli elettrificati entro il 2025. Si tratta di automobili a basso consumo ed a basso impatto ambientale. Cambia lo stile di guida, i materiali utilizzati, il feeling emozionale al volante, modalità e luoghi di rifornimento (che diventa ricarica). Cambiano anche le formule di acquisto con nuove opzioni per i clienti e i servizi, sempre più smart, on demand e personalizzati. Il cliente è come non mai al centro di tutto, con un riguardo e maggiore responsabilità all'ambiente e al pianeta.è stato il tema principale del talk show che si é tenuto il giorno 3 dicembre nella nuova sede di Audi Magnifica Bisceglie. Un momento di confronto e di scambio di idee racchiuse nella cornice di un vero e proprio Talk Show, coordinato da Giancarlo Fiume, Caporedattore Rai Puglia. Sono intervenuti: il Dott. Fabrizio Longo, Brand Manager di Audi Italia; la Dott.ssa Stefania Chiarito, Amministratrice Unica di Audi Magnifica; il Dott. Luca Montagne, Senior Advisor & Partner di Quintegia.Per l'occasione la concessionaria si è vestita di Green, trasformandosi in un vero giardino. Un allestimento che rimarrà fino al 18 Dicembre, pronto ad accogliere tutti i Clienti che vorranno immergersi nel mondo dei quattro anelli visitando la nuova sede.