Benvenuto 2022, non deluderci!

Il 2022 è arrivato. Atteso, come si attende la pioggia dopo mesi di siccità. È arrivato con la speranza che sia migliore degli anni passati.In fondo è una aspettativa che accompagna ogni inizio d'anno ma in periodo di pandemia, con una situazione epidemiologica che non lascia sereni e che fa registrare continui incrementi di contagi, la voglia di respirare aria nuova, serena e pura, è molto più forte.Iniziamo questo nuovo anno con l'augurio, sentito e sincero, di gioia e serenità a tutti i nostri lettori, a coloro che quotidianamente scelgono di informarsi attraverso le nostre pagine, dando fiducia al nostro lavoro, valorizzandolo con la propria attenzione. I nostri auguri raggiungano anche tutti coloro che hanno scelto di sostenere l'informazione libera del VivaNetwork, scegliendo di comunicare le proprie iniziative aziendali o di pubblicizzare il proprio marchio attraverso i nostri portali. È grazie a loro che la squadra del VivaNetwork può lavorare e garantire una informazione seria e completa ogni giorno senza soluzione di continuità.È anche grazie a loro che noi di Viva abbiamo allargato i nostri orizzonti ad una prospettiva più ampia, quella regionale, fondando il portale PugliaViva che, giorno dopo giorno, sta raccogliendo attestazioni di interesse da tutto il territorio nazionale. È la grande novità che ci ha regalato l'anno che ci lasciamo alle spalle, nonostante le difficoltà di cui, è innegabile, anche il settore dell'editoria ha risentito. Noi, invece, abbiamo voluto rispondere con positività credendo nell'importanza di non rimanere fermi, di dare ulteriore slancio alla nostra offerta informativa.Un augurio di vero cuore a tutti i giornalisti, a tutti gli operatori che offrono il loro contributo, a vario titolo, alla grande famiglia di Viva. Auguri alle loro famiglie, ai loro affetti più cari, alle persone che stanno loro più a cuore e con le quali condividono i ritmi frenetici e anche qualche rinuncia, tipica di chi lavora nell'ambito dell'informazione in real time.Che sia un anno migliore, che sia un anno sereno e di grandi successi.Benvenuto 2022! Non deluderci!