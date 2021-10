L’ad di Maiora (Despar Centro Sud) Pippo Cannillo tra i 100 Top Manager di Forbes Italia

E' tra i più giovani manager della Grande Distribuzione italiana, ma si è già conquistato un posto in prima fila nel ranking dell'imprenditoria nazionale:, Presidente e Ad di, società concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud è stato. Si tratta di un prestigioso riconoscimento riservato a fondatori di società, amministratori delegati e manager di successo, con carriere pluriennali alle spalle che con lungimiranza e capacità stanno guidando le aziende verso traguardi ambiziosi.Pippo Cannillo, classe 1980, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2003 con alle spalle un master in Marketing presso la HEC di Parigi, dal 2012 ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Maiora e con il suo eccellente operato ha notevolmente contribuito a rendere l'azienda con sede a Corato tra le più grandi realtà italiane della Distribuzione Moderna.Un percorso che non si è mai fermato e prosegue giorno dopo giorno grazie ad una attenta programmazione in collaborazione con una squadra di manager e collaboratori che insieme a lui sta lavorando per proseguire l'ascesa del gruppo pugliese, distintosi per attenzione alle persone e al proprio territorio, spiccata vocazione per l'innovazione e per la sostenibilità ambientale.«Questo prezioso riconoscimento – ha affermato Pippo Cannillo – non è un traguardo personale, ma il frutto di un intenso lavoro di squadra che può sicuramente continuare a spronarci nel perseguire la nostra mission che ha come obiettivo quello di diventare leader della GDO nel Centro Sud, anche in termini di innovazione e sviluppo».