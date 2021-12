Maldarizzi Automotive S.p.A. porta in Puglia e Basilicata il brand iconico MG Motor

La mission diè rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti coloro che sono pronti ad abbracciare un nuovo stile di vita elettrico. Offrire auto intelligenti, di qualità, sicure e tecnologicamente avanzate in diversi segmenti e per diverse esigenze.Per la distribuzione sul territorio italiano, MG affida le operazioni commerciali a partner di grande professionalità e consolidata esperienza come la., che dal mese di dicembre èI modelli MG sono già disponibili presso le sedi Maldarizzi Automotive S.p.A. di(Via Apulia, 7 e Via Argiro, 54) e(Via delle Arti, 18), ma è già in programma una prossima apertura anche a Lecce.Gli showroom MG-Maldarizzi raccontano già in ogni dettaglio tutti i valori del brand MG, iconico ma rinnovato, elettrificato e predisposto per il futuro. Un luogo in cui le nuove generazioni e tutti gli appassionati MG possono trovare una gamma ampia di veicoli elettrici e sostenibili e in cui i consulenti MG aiuteranno a vivere una nuova "vita elettrica" attraverso un'esperienza di guida sicura, accessibile, tecnologicamente avanzata e consapevole dell'impatto ambientale.Sono tre i modelli già disponibili in salone: ladotata di due efficienti motori a benzina, elegante e confortevole, perfetta per la guida in città e ideale per le famiglie dalla vita intensa che cercano un ottimo rapporto qualità-prezzo senza compromessi in fatto di praticità o stile; laibrida plug-in, SUV di segmento C molto versatile dalle dimensioni generose con un'ottima abitabilità interna e un equipaggiamento ricco e tanta tecnologia; e la, un B-SUV compatto, con una dotazione di serie completa, ideale per la famiglia nell'uso prevalentemente urbano, nel quale le auto elettriche possono esprimere il massimo vantaggio e piacere di guida.Una gamma perfettamente centrata sul mercato italiano di oggi con 7 anni di garanzia e nessun compromesso sulla sicurezza. Veicoli di altissima qualità, attenzione ai dettagli, un equipaggiamento di serie molto ricco e nessun compromesso sulla sicurezza (4 stelle Euro Ncapc2021), grazie alla ricca dotazione di sistemi ADAS. Prodotti pensati e progettati per il cliente europeo grazie alla collaborazione del centro stile cinese con il centro stile inglese localizzato a Londra.