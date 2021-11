A Bari la presentazione del romanzo "Tutto a posto" di Vito Palumbo

Si svolgerà venerdì 12 novembre alle ore 18 presso il Museo Civico di Bari la presentazione del romanzo "Tutto a posto" di Vito Palumbo (Mario Adda Editore)Ventitré novembre millenovecentottanta, ore diciannove e trentaquattro. Un terremoto, il più devastante dell'epoca moderna, si è portato tutto via da Caposele, piccolo centro dell'Irpinia che ospita la sorgente del più grande acquedotto d'Europa.Nicola, Fortunata e Beppe combattono una battaglia che non conosce la grazia. Ciascuno, a modo suo, risulterà vincitore.Il romanzo è ispirato ad un episodio realmente accaduto in quei giorni.Vito Palumbo, barese, classe 1969, per Adda editore ha pubblicato Aforismi sulla saggezza dell'acqua e Carlo Falcoli, Racconto di sassi e di altre pietre preziose; nella collana Scritti sull'acqua, di cui è anche ispiratore e Direttore editoriale, La terra delle fontane con Nicola Costantino e Quel ponte unì l'Italia.