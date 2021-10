Coincasa è il nuovo Store di Puglia Village

ha inaugurato il suo bellissimo Store nelIl noto brand italiano rende ancor più ricca la proposta di shopping della Land of Fashion pugliese.L'importante nuova apertura porta nel Village il settore delladel marchio, fondato nel 1916, che rappresenta la più grande catena di "department stores" in Italia. Il nuovo punto venditanel Village di Molfetta è pronto a ispirare e offrire ai visitatori della Land of Fashion la possibilità di creare il loro stile unico e personale, attraverso una selezione eccellente di novità da tutto il mondo, interpretate con il tipico gusto italiano dell'abitare.Alle proposte housebrand, Coincasa aggiunge una selezione di marchi che completano con la consueta eleganza la propria offerta, come Cargo etc., DaunenStep, Dyson, EDG, Millefiori, Yankee Candle e tanti altri ancora.