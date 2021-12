“Senza mare non so amare”, Nugnes lancia da Trani con Seabin Project un progetto di sostenibilità ambientale

Social Video 3 minuti Progetto “Senza mare non so amare”

Moda e territorio si fondono in una nuova missione dando vita al progetto "Senza mare non so amare". Un manifesto per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione e il rispetto del nostro mare. L'iniziativa parte da Trani in occasione delle festività natalizie e accende i riflettori sui valori importanti dell'azienda ed è solo il primo passo verso una serie di attività che Nugnes svilupperà nel corso del 2022 in altre città, facendosi promotore di un messaggio di rispetto per l'ambiente ed il mare. Un mare che non si vive solo durante le vacanze estive ma che è da sempre sostegno fondamentale per Nugnes e per la Puglia con la sua cultura vitale ed eclettica.Nugnes, in collaborazione con Seabin Project e Love Boat, giovane azienda che si occupa della distribuzione del Seabin Project nel Sud Italia, il primo sistema al mondo di smaltimento di rifiuti marini, donerà al comune di Trani per la sua installazione all'interno del porto, un contenitore galleggiante dotato di un meccanismo a pompa alimentato elettricamente che convoglia al suo interno fino a 25.000 litri d'acqua all'ora, filtrandola e ripulendola dai detriti galleggianti. Tale sistema può raccogliere 3,9 kg di detriti al giorno, pari a mezza tonnellata di rifiuti l'anno.Simbolo di questa iniziativa la t-shirt rosa, nel colore portafortuna dell'azienda. Con le magliette, anche le vetrine della boutique si fanno portatrici di questo importante messaggio, una #SudStory che Nugnes continua a raccontare in tutte le sue sfumature. La vendita delle t-shirt, al costo di 33€, sosterrà il progetto; il loro acquisto sarà un gesto per fare la propria parte come individui e cittadini, uniti per la stessa causa.«Sosteniamo convintamente l'iniziativa di Nugnes – evidenzia il sindaco Amedeo Bottaro. Trani è stata fra le prime città a dotarsi, già a maggio del 2020, di questa innovativa tecnologia che sta dando buoni risultati. Poter contare su ulteriori dispositivi a protezione dello specchio acqueo del porto non può che renderci felici. Politiche di protezione ambientale ed un rapporto sempre più stretto con il mare sono fra gli obiettivi strategici di questa amministrazione, motivo per il quale siamo al fianco del 'privato' e di tutti quei privati che con convinzione sposano la causa della sostenibilità ambientale della città».Come sottolinea Beppe Nugnes, ceo dell'omonima azienda: «Sono molto orgoglioso di partecipare attivamente, insieme al comune di Trani e al sindaco Amedeo Bottaro, alla tutela del nostro mare, contribuendo in maniera concreta all'operazione attraverso il progetto 'Senza mare non so amare'. L'unico mare di cui possiamo fare a meno è quello di rifiuti, ci auguriamo di poter fare sempre di più per salvaguardare e migliorare insieme la nostra terra ed essere promotori di un messaggio che veda sempre più imprenditori e aziende operare in questa direzione».