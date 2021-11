"Dall’Europa, una porta per l’oriente", venerdì convegno promosso da Confindustria Foggia

Il programma completo

Giancarlo Francesco Dimauro - Presidente Confindustria Foggia

Sergio Fontana - Presidente Confindustria Puglia

Damiano Gelsomino – Presidente Unioncamere Puglia e Camera di Commercio Foggia

Pasquale Pazienza – Presidente Ente Parco Nazionale del Gargano

Gianluca Ursitti – Presidente Ordine degli Avvocati di Foggia

Massimiliano Fabozzi – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro Foggia

Introduce Anna Laura D'Alessio

Presidente Assowedding&Luxury Confindustria Foggia

Francesco Dell'Erba – Amministratore Unico Gruppo Dell'Erba Srl

Daniela Eronia – Presidente OBR Puglia

Giuseppe Laurino – Consigliere Nazionale Dottori Commercialisti e Consigliere di Amministrazione SVIMEZ

Giuseppe Palladino – Presidente BCC San Giovanni Rotondo

Rocco Salatto – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Foggia

Massimo Salomone – Coordinatore Gruppo Tecnico Turismo Confindustria Puglia

Salvatore Toma – Coordinatore Gruppo Tecnico Internazionalizzazione Confindustria Puglia

Si svolgerà venerdì 12 novembre a partire dalle ore 16.30 il convegno dal titolo "Dall'Europa una porta per l'oriente" promosso da Confindustria Foggia presso Feudo della Selva (Viale Don Luigi Orione 3 - Incoronata).16,30Registrazione Partecipanti17,00Interventi introduttiviApertura LavoriMaria Teresa Sassano - Vice Presidente Nazionale per Turismo e Internazionalizzazione delle Filiere Agroalimentari - Vice Presidente Confindustria Foggia17,45Interventi preordinatiSostegno alle imprese ed internazionalizzazione. Il ruolo del MAECI ed il caso di EXPO DubaiAndrea CanepariConsigliere d'Ambasciata – Capo Ufficio II Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - MAECILe opportunità del PNRR nell'Export – Expo DubaiAlessandro Delli NociAssessore allo Sviluppo Economico Regione PugliaIl ruolo delle filiere internazionali nelle dinamiche economiche regionaliMarina LalliPresidente Federturismo ConfindustriaDirezione DubaiSoliman HeshamResponsabile Relazioni Internazionali e Istituzionali Goccia One LLC DubaiLuciano PorcelluzziDirettore Marketing YESWENET18,45Tavola RotondaInternazionalizzare: una sfida senza confini19,30Conclusioni• Carlo Robiglio – Presidente Piccola Industria ConfindustriaCoordina e modera• Micky dè Finis – Responsabile Centro Studi Confindustria FoggiaLa partecipazione all'evento dà diritto a 3 crediti ordinari. Per gli Avvocati è obbligatoria l'Iscrizione tramite il portale Avvoclic. Saranno rilasciati 3 crediti formativi per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili.20,30Cena d'autunnoParte del ricavato della cena sarà devoluto al progetto PMI INTERNATIONAL che sosterrà le imprese associate nel processo di internazionalizzazione.