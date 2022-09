Elezioni politiche 2022, risultati in diretta dalla Puglia

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Quasi 51 milioni di italiani (4.7 milioni dei quali residenti all'estero) sono stati chiamati a partecipare alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.Le consultazioni hanno riguardato anche i(1.674.126 donne e 1.543.577 uomini) aventi diritto per entrambi i rami del Parlamento in seguito alla modifica della legge elettorale che ha abolito il precedente criterio di diversificazione in base al quale il voto per il Senato non era concesso agli under 25.Segui conin diretta l'andamento dello spoglio su scala nazionale e in Puglia.56.76% con i dati provenienti da 152 Comuni su 257. La percentuale è destinata a salire, mancano alcuni importanti e popolosi centri e l'intera Provincia Bat.Secondo le proiezioni di YouTrend, il centrodestra sarebbe in vantaggio in tutti i collegi uninominali di Puglia per Camera e Senato.Il datosull'affluenza alle urne in Italia è del 64.20% con rilevazioni finali giunte da 3900 Comuni su 7904.Il datosull'affluenza alle urne in Puglia è del 57.75%. Solo 45, però, su 257 i Comuni che hanno già chiuso la pratica.La coalizione di centrodestra conquisterà quasi certamente la maggioranza dei seggi a Palazzo Madama. Nell'ipotesi ritenuta meno vantaggiosa si aggiudicherebbe 111 senatori su 200.Centrodestra 111-131Centrosinistra 33-53Movimento 5 Stelle 14-34Azione+ItaliaViva 4-12Italexit 0Unione Popolare 0Altre 3-5Il vantaggio della coalizione di centrodestra su scala nazionale è chiaro, come da previsioni. Le forchette, fra le liste, di Pd e Movimento 5 Stelle sembrerebbero non incontrarsi. La Lega potrebbe anche scendere sotto la doppia cifra.Centrodestra 43-47Centrosinistra 25-29Movimento 5 Stelle 13.5-17-5Azione+Italia Viva 6-8Italexit 2-3Unione Popolare 0.5-1.5Altri 1.5-2.523:00Fratelli d'Italia 23-27Partito Democratico 18-22Movimento 5 Stelle 13.5-17-5Lega 9.5 - 13.5Forza Italia 6 - 8Azione+Italia Viva 6-8Alleanza Verdi-Sinistra 3-4Più Europa 2-3Italexit 2-3Noi moderati 1-2Unione Popolare 0.5-1.5Impegno Civico 0.5-1.5A breve i dati su coalizioni e liste relativi a tutta l'Italia. Seguiranno più avanti le rilevazioni sulla Puglia e dai territori.Le rilevazioni riguardo l'affluenza, secondo la gran parte delle case di sondaggi, hanno indicato una "forchetta" nazionale tra il 65 e il 68 per cento. Una stima che, alla luce del calo registrato fra i dati raccolti alle 12 e quelli delle 19, potrebbe essere difficilmente confermata.La nuova assemblea di Palazzo Madama sarà composta da 200 componenti (esclusi i 6 senatori a vita): 122 saranno individuati con sistema proporzionale; 74 con sistema maggioritario a turno sulla base di collegi definiti per suddivisione territoriale; 4 infine quale espressione del voto degli italiani residenti all'estero.La nuova assemblea di Montecitorio sarà composta da 400 deputati: 244 saranno individuati con sistema proporzionale; 148 con sistema maggioritario a turno sulla base di collegi definiti per suddivisione territoriale; 8 infine quale espressione del voto degli italiani residenti all'estero.Il meccanismo di assegnazione dei seggi è molto complicato e tiene conto, per la Camera, del dato nazionale mentre per il Senato di quello regionale. Vale in ogni caso la regola secondo cui è necessario che una lista superi lo sbarramento sul totale nazionale fissato al 3% per partecipare alla suddivisione dei posti disponibili.17 deputati saranno eletti in Puglia con un criterio proporzionale, 10 attraverso i collegi uninominali nei quali è stato suddiviso il territorio. Meccanismo analogo (ma con ripartizioni territoriali differenti) per il Senato: 8 i posti a disposizione attraverso i listini plurinominali, 5 quelli assegnati nelle sfide all'interno dei collegi uninominali.La riduzione complessiva del numero dei parlamentari ha avuto inevitabili ripercussioni. La Puglia ne eleggerà in tutto 40: 27 deputati e 13 senatori.Un primo dato rilevante sarà quello relativo all'affluenza. Nel 2018, in Puglia, si presentarono alle urne in 2.257.628, pari al 69.08% del corpo elettorale.Sarà possibile votare fino alle 23. Secondo quanto previsto dalla normativa, tutti gli elettori effettivamente presenti nei seggi allo scoccare del limite utimo avranno l'opportunità di esercitare il loro diritto. Le operazioni in ciascuna sezione proseguiranno poi con la trasmissione ai singoli Comuni dei dati relativi all'affluenza finale. Pochi minuti più tardi avrà inizio lo scrutinio: le procedure si annunciano piuttosto semplici, in ragione dell'impossibilità - per l'elettore - di esprimere preferenze e di esercitare il voto disgiunto.