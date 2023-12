Natale 2023 in Puglia: i principali eventi tra le province Bari e Bat

Laarriva anche inVi proponiamo di seguito un riepilogo con iche attendonoe le città in provincia diper trascorrere delle festività indimenticabili trae tantoper tutte le età.La città si prepara a vivere le feste con la, un progetto che sposaAllestita nel centro commerciale "Mongolfiera" è un universo che trasporta piccoli e grandi in un mondo fatato.La città si veste diin occasione delle: inc'è un, oltre a tutti gli altrii sparsi per le stradeLa tradizione vuole che laci sia il tradizionale aperitivo in centro, un'occasione per trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia e dei propri amici e anche per fare gli ultimi regali di Natale tra i negozi cittadini. Grande attesa anche per il, che vedrà ospitiLaNatale arriva anche a Barletta con l'immensoine il villaggio di NataleDurante laNatale le vie della città saranno rallegrate dalla presenza di A questo link sono disponibili maggiori informazioni su "Christmas Wonderland".l'atmosfera delsi percepisce già dalinstallato in, ma si respira anche con unache animeranno i vari quartieri della città.Di seguito il programma Anche aarriva la bellezza delStasera, a, ci sarà ilappuntamento dallenel parco. L'iniziativa si ripeterà con gli stessi orari e nella stessa location. In questi giorni di festa Bitonto sarà animata da street band e iniziative culturali.Unquello in programma a. Si parte oggi con il concerto jazze con lache animerà il corso cittadino. Si prosegue domani con, che animeranno lasu tutto il corso., sempre lungo il corso cittadinodegliMaggiori informazioni a questo link ": ailsignifica proprio questo. Stasera e il, di mattina, sarà allestito. Appuntamento domani,, con ilche vedrà come ospite. Cresce l'attesa anche per il, che vedrà ospitesi prepara alattraverso diverse iniziative: dalal, dalleallenell'istitutoci sarà laIle il, si potrà visitare ladisarà allestita la, dalle orealle orePer tutto il periodo natalizio in piazza Vittorio Emanuele II c'è l'albero di Natale cittadino, il centro storico è addobbato con lemaggiori informazioni sul programma.Ildiprofuma diImperdibile l'allestito quest'anno. Questa mattina, alle ore, sue suci sarà laper la mattina dellaci sarà unacon, invece, ci sarà la: a partire dalle ore, in piazza Generale dalla Chiesa, ci sarà una zuccherosa animazione. Grande festa anchecon il Salt Fest tra arte, musica e vino.Stasera la città si prepara a vivere ilcon ilnel borgo antico, a partire dalle ore 19, e con i, accompagnati da zampognari e spettacoli dal vivo, ina partire dalle 21. Pe domani, in occasione della vigilia di Natale, è prevista l'inaugurazione delin via Vittime del 23 maggio 1967.Ricco il programma delchiamato. Oltre allaallestita in piazza Sedile, ci sarà stasera e domani l'evento "" dedicato ai bambini. Domani è previsto unsotto l'albero in piazza Sedile per vivere la magia della. Dal, invece, nel centro storico sarà visitabile ilTante le iniziative previste nell'ambito del cartelloneAppuntamento questa sera con l'artista, nell'per il concerto". Sempre questa sera si svolgerà l'evento", che vedrà il coinvolgimento di associazioni e artisti locali per un connubio tra teatro, degustazioni, arte, musica e colori. In programma perc'è invece il, nella parrocchia Madonna della Pace, a cura dell'associazione "Musica insieme".Ecco il programma Anche asi respira aria diStasera ci sarà il festivalun party diffuso in varie location della città in collaborazione con le attività produttive del territorio. Particolare la discesa ditorre che si terrà la notte tra ile il, alle ore. Si proseguecon ilnel borgo antico.Il programma completo a questo link Anche aarriva il. Oltre all'albero in, questa sera, dalle, sarà allestita laLaè protagonista del Natale 2023 a Spinazzola. Stasera nella sala Innocenzo, alle ore, si terrà ila cura dell'Magico ildiStaseraanimeranno ilPer domani sono in programma, in mattinata, unae uncon unper i Clicca qui per scoprire il programma completo.Oltre le luminarie sparse per le vie della città, Trani si prepara all'atteso Capodanno in piazza . Quest'anno la città brinda al 2024 con l'artista, che con la sua musica allieterà i presenti nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.Per, a, ci saranno questa sera due appuntamenti: ilneldalleallee il concerto, dallenella