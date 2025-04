37 foto Settimana Santa in Puglia: le tradizioni del territorio raccontate dal Viva Network

Un mosaico di, suggestioni e preghiere: ogni anno lasi trasforma in un racconto corale che attraversa le città e paesi, portando nei vicoli e nelle piazze gremite la. I rituali si tramandano negli anni, e con sempre maggiore entusiasmo lasi impegna in un lavoro instancabile per catturarne i momenti salienti, documentando e condividendo la forza delle tradizioni antiche, attraverso articoli sul web, alla portata di tutti, gallerie fotografiche e dirette sui social.Sui portali Viva abbiamo raccontato in questi giorni il passo lento delle processioni, le storie delle confraternite, l'emozione delle statue illuminate dalla luce fioca dei ceri: dai riti intensi dell'entroterra – come quelli di, autentici scrigni di devozione popolare, dalal canto straziante per la Desolata – sino alle suggestioni dei comuni costieri comeaccompagnata nella notte dai fedeli in cammino, la Puglia si racconta nei suoi riti come in unNella panoramica abbiamo dedicato spazio anche alle tradizioni gastronomiche e alle: le scarcelle fatte in casa, i taralli di Pasqua "cu scilepp", e l'immancabile, con la viva voce dei fornai locali.In questo percorso, ledei portali Viva sono diventate appuntamenti attesi e seguitissimi: la lunga notte delle p, il toccante, la profonda intensità della. Domenica, nel giorno di Pasqua, il cammino si è concluso con le processioniA chiusura di una intensa Settimana Santa, è sopraggiunta una delle più dolorose notizie per la comunità dei fedeli cristiani: la, giunta a chiudere questi giorni con un velo di lutto e commozione. Rapidamente si è passanti dal vivace rintocco delle campane pasquali al silenzio per il lungo addio al Santo Padre.Per questo periodo così intenso, come riconoscimento dell'ottimo lavoro della squadra dei collaboratori del Viva Network,il nostro lavoro, capace grazie al web di arrivare lontano, in tutt'Italia eper permettere anchedi partecipare a questi momenti di fede collettiva.A chi ci ha seguito e ci segue sempre, ancora una volta, va il nostro grazie più sentito. Perché questo racconto è di tutti: di chi lo vive, di chi lo osserva, di chi come noi lo racconta e di chi, credendo e tramandando alle future generazioni,