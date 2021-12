Ecco “Despar Gourmet”, la selezione gastronomica per un Natale unico

Prodotti esclusivi tra le eccellenze nazionali

Despar nel segno della valorizzazione del territorio

Volantino Despar Gourmet Documento PDF

Che Natale sarebbe senza una tavola ricca di specialità buone, gustose e di alta qualità? A ravvivare la festa più bella dell'anno ci ha pensato Despar Centro-Sud, grazie al nuovissimo "", il volantino esclusivo dedicato alle Festività Natalizie valido dal 22 novembre al 6 gennaio 2022.Si tratta di un paniere di prodotti gourmet e ricercati, dedicati alle occasioni speciali, insieme ad una selezione di prodotti a marchio, la linea di eccellenze gastronomiche e specialità locali (con un'ampia gamma di), selezionate per offrire il meglio della tradizione italiana e non solo.Vini, formaggi, salumi, pasta, condimenti, una speciale selezione di carni frollate (disponibile nell'Interspar di Modugno) e dolci tipici: ingredienti fondamentali per un pranzo o una cena da condividere con amici e parenti nel segno dell'. Un regalo speciale che Despar Centro-Sud vuole condividere con chi ogni giorno sceglie l'attenzione per le eccellenze che arricchiscono i reparti dedicati.Ma le sorprese non finiscono qui: tra i prodotti in assortimento con "Despar Gourmet" spicca la: una selezione di alta gastronomia presenti in esclusiva solo per questo volantino, scelta da un gruppo di esperti Despar a livello nazionale che colorerà di gusto e sapori unici la tavola dei propri clienti per le imminenti ricorrenze.L'iniziativa "Despar Gourmet" rientra nella strategia di valorizzazione delle eccellenze nazionali e locali portata avanti con successo da Despar su tutto il territorio nazionale che riguarda la particolare accuratezza nella scelta dei fornitori (il 98% dei produttori è italiano),, della tutela dell'ambiente e della valorizzazione dei territori, tutti elementi che hanno consentito a Despar di ricevere per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento