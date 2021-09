Levante Prof, a Bari la prima fiera italiana in presenza: “Segnale di ripartenza”

Un ritorno in presenza che segna la ripartenza del settore. Il nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari sta ospitando lafiera internazionale specializzata nella filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, hotellerie, macchinari e tecnologie per l'agroalimentare.Sonopresenti negli spazi della Campionaria per far conoscere agli operatori del settore le novità su tecnologie, impianti, attrezzature, arredamento, semilavorati, materie prime, ingredienti, prodotti, servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e articoli per la ristorazione, e per fare formazione attraverso masterclass, laboratori, workshop e seminari sul mondo dell'agroalimentare e dell'alta professionalità della trasformazione.[SOCIALVIDEO]"Quando abbiamo pensato alla settima edizione totalmente in presenza – spiega– qualcuno ci ha detto che eravamo pazzi. Abbiamo organizzato un grande evento in totale sicurezza, si tratta della prima fiera professionale in Italia in presenza fisica. Si tratta di una manifestazione importante in quanto rappresenta i comparti dell'accoglienza, della ristorazione, e non solo, che sono trainanti per l'economia sia locale che nazionale, e che oggi possono offrire ai giovani posti di lavoro e futuro".Tante le realtà pugliesi presenti tra gli stand. La fiera rappresenta un'ottima occasione per tessere nuovi rapporti tra distributori e operatori del settore: "Essere qui e conoscere nuove realtà rappresenta davvero un ritorno alla normalità – spiega-. Credo che questa fiera debba diventare un modello da esportare in tutta Italia".