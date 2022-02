Puglia Village, saldi extra e tante esperienze per lo shopping

8 foto Puglia Village - Febbraio 2022

A Molfetta, ilè in grado di soddisfare tutti i gusti e rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Non per niente lapugliese è considerata la meta ideale per un'esperienza di shopping soddisfacente, molto conveniente e sicura, anche grazie agli ampi spazi pedonali all'aperto, agli accoglienti portici e alla facilità di parcheggio. L'evoluzione del Village è evidente: in un anno hanno aperto i loro Storee per ultimo, colosso della, in grado di abbellire col gusto tipicamente italiano qualunque spazio della casa, che si sono aggiunti agli oltre ottanta punti vendita già presenti.In questi giorni, poi, laoffre una nuova promozione molto invitante. Sino a domenica 6 febbraio, l'esperienza dei Saldi nelrisulta essere davvero unica, con sconti che raggiungono ildi alcuni articoli selezionati appositamente per i clienti più attenti. Un'occasione imperdibile per chi voglia assicurarsi proprio quel capo che seguiva da tempo, a un prezzo realmente incredibile.Per conoscere i punti vendita aderenti alla promozione e gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali "".Inoltre, nel Village di Molfetta si può godere del Cinema UCI, accogliente e sempre al passo nel proporre i film del momento. "La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley", "Sempre più bello", "Il senso di Hitler", "La notte più lunga dell'anno", "Lotr, la compagnia dell'anello", "Belli ciao" e "Spider man: no way home", sono solo alcune delle diciassette pellicole proposte dalle comode sale del bellissimo multisala all'interno del Puglia Village.è a Molfetta da oltre quindici anni e conta oggi circa novanta Store dei marchi più conosciuti. A pochi chilometri da Bari e dalle meraviglie delle coste adriatiche, al confine con i luoghi magici della Murgia, la Land of Fashion più importante del meridione, nel suo caratteristico stile architettonico mediterraneo, è posizionata in maniera strategica a ridosso della statale 16 e dell'autostrada A14, imponendosi come una delle mete più ambite da parte di visitatori e turisti alla ricerca di shopping esclusivo nel suo genere, oltre che molto conveniente.L'elegante galleria di boutique, insieme agli ampi e verdi spazi relax all'aperto, fanno di Puglia Village un luogo unico, in cui è possibile vivere una vera e propria "Apulia shopping experience" in un ambiente completamente integrato nella regione Puglia, in cui spiccano i brand nazionali più prestigiosi e non solo. La costante collaborazione con le istituzioni e gli enti più importanti del territorio ha senza dubbio valorizzato il Village, sempre impegnato a rafforzare il proprio rapporto con i clienti più attenti, anche attraverso servizi di ristorazione con prodotti tipici pugliesi.Il Village è aperto sette giorni su sette, dalle ore 10, festivi compresi. I tanti servizi offerti includono un Centro Informazioni Turistiche, una selezione di ristoranti, caffè, specialità gastronomiche e anche un ricco calendario di appuntamenti. Puglia Village, negli anni, è diventato una realtà commerciale di livello assoluto, caratterizzandosi sul mercato anche come struttura promotrice e organizzatrice di eventi di carattere artistico e culturale, offrendo ai propri clienti quel giusto mix di relax e cultura durante la personale esperienza di shopping.