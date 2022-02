Rocco Palese e Gianfranco Lopane nuovi assessori regionali: la scelta di Emiliano

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato due nuovi componenti della Giunta:con delega alla "Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza COVID-19" econ delega al "Turismo, Sviluppo e impresa turistica".Inoltre il presidente ha nominato la consigliera regionale, Consigliera delegata per le politiche culturali, il patrimonio materiale e immateriale e la valorizzazione dei borghi."Esperienza, conoscenza del territorio, capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene comune: sono queste le ragioni alla base del conferimento delle nuove deleghe. I miei auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori e alla consigliera" dichiara il presidente Emiliano.La Consigliera delegata, per l'esecuzione dell'incarico, potrà avvalersi dei mezzi e delle competenze di ARTI Puglia, Fondazione Apulia Film Commission, del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, degli altri Dipartimenti e Agenzie della Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto alla stessa demandata mediante specifici gruppi di lavoro.