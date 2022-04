Una risorsa pugliese al Senato della Repubblica per il welfare aziendale nell'era post-Covid

I due anni caratterizzati dalla pandemia da Covid 19 hanno profondamente segnato la vite delle persone con forti impatti sull'aspetto psicologico, lavorativo ed in molti casi economico.Le persone si sono interrogate rispetto al senso del proprio lavoro, del proprio stile di vita e sulla coerenza con i propri valori, aspirazioni ed aspettative. Dal punto di vista lavorativo, in molti casi, la risposta a questi interrogativi ha prodotto un desiderio di cambiamento verso un modo di lavorare più gratificante e coerente con quella che viene definita "work life balance" (l'equilibrio tra la vita privata e il lavoro ndr). Gratificazione, benessere e tempo libero iniziano ad assumere rilevanza tanto quanto il mero aspetto economico.Di questo si parlerà il 30 maggio 2022 a Roma nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica in un convegno organizzato su iniziativa di Unimpresa – Unione Nazionale di Imprese. Moderato dal capo redattore del tg di La7 Frediano Finucci, il programma dei lavori vedrà al tavolo dei relatori, i senatori Raffaele Lauro, segretario generale di Unimpresa, e Tommaso Nannicini, Michele Forlivesi, docente dell'Università di Bologna, il sottosegretario di Stato per la Giustizia Francesco Paolo Sisto. Assieme a loro, sarà chiamato ad illustrare una propria relazione sul "Welfare aziendale nelle relazioni sindacali" un nostro conterraneo, Giovanni Assi, consulente del lavoro ed esperto di welfare, attualmente consigliere nazionale di Unimpresa con delega al lavoro e al welfare.