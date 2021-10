Uva solidale: l'iniziativa promossa da Despar Centro Sud e cooperativa WorkAut

Social Video 4 minuti Presentazione progetto Despar "Buono e solidale"

"Buono e solidale" lo è davvero il progetto di inclusione lavorativa promosso dalla Despar Centro Sud e dalla cooperativa WorkAut (lavoro e autismo). Una occasione di lavoro regolarmente retribuito per i ragazzi con neuro-diversità, al termine di un percorso formativo sul confezionamento e sulla promozione del prodotto "principe" della nostra terra: l'uva.Fino al 27 ottobre, infatti, in tutti i punti vendita del centro sud Despar, Eurospar e Interspar, i ragazzi turneranno nella vendita di 10mila confezioni di uva mista senza semi, con la collaborazione del fornitore locale OP Agritalia: il ricavato sarà devoluto alla stessa cooperativa WorkAut per il finanziamento di progetti futuri. Una esperienza socio-lavorativa che è uno stimolo importante per sentirsi sempre più parte della comunità.Ne abbiamo parlato con, direttore della Comunicazione Maiora, e con, vice presidente di WorkAut.