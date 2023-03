"Luce Viva", contest fotografico del Viva Network sulla Settimana Santa in Puglia

Il regolamento del contest

Lalae lainrappresentano unin cui s'incontrano. Quest'anno il network giornalistico "" propone il contest fotografico "", rivolto a fotografi professionisti e non, fotoamatori e fotoreporter, che vogliano raccontare ipugliesi attraverso ilL'iniziativa mira a rendere idel racconto attraverso le istantanee di tutti quei momenti in cui lasi ritrova. Il contest, infatti, s'inserisce nella rubrica ", un percorso di interviste e approfondimenti intrapreso dai redattori del network Viva per conoscere da vicino i riti e gli appuntamenti di questo periodo, nell'attesa della Pasqua.Al contest si potrà partecipare con foto inerenti alla Quaresima, alla Settimana Santa e alla Santa Pasqua inscattate nel periodo compreso tra ile ilOgni partecipante può inviare al massimoL'invio dovrà avvenireledie dovrà essere accompagnato da un, scaricabile come allegato in fondo all'articolo.Dopo la chiusura del contest, unacomposta davaluterà gli scatti secondo parametri tecnici, qualitativi e di aderenza all'iniziativa e alle sue finalità.La giuria selezionerà, che si aggiudicheranno un. A insindacabile discrezione della giuria, saranno selezionati anche, ai quali sarà riconosciuto un attestato.Gli scatti più significativi (3 vincitori e 20 selezionati) saranno esposti in una, che si terrà in, che saranno in seguito comunicate.Contestualmente all'della stessa, si terrà lae degli scatti vincitori del contest.Di seguito il regolamento completo dell'iniziativa e il modulo di partecipazione liberamente scaricabile.Nell'immagine di presentazione, sono presenti gli scatti realizzati negli scorsi anni per il network Viva da Mario Sculco (BarlettaViva), Gianluca Battista (GiovinazzoViva) e Sergio Tatulli (TraniViva).