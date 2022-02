Dalla Puglia l’amicizia degli chef Boccassini e Petroli vince sulla competizione

4 foto Cena a quattro mani a Villa Ascosa

Se il successo televisivo di programmi come Masterchef ci raccontano di una cucina fatta di competizione, gare ai limiti del tempo e grandi frustrazioni, l'esempio degli chefmostra invece un modo di intendere la cucina in modo creativo e collaborativo, fatto anche di vera amicizia, idee e fantasia.Il primo è executive chef dia Trani, l'altro pera Molfetta. Entrambi pugliesi, legati a una cucina moderna e raffinata, che favorisce l'incontro tra gusto e ricercatezza, chef Boccassini e chef Petroli si sono dati appuntamento a Trani presso, incastonata nel litorale pugliese di fronte al Monastero di Colonna.Una location romantica ed emozionante per una collaborazione che ha conquistato senza dubbio i presenti.Come è nata l'idea di questa? Ci racconta chef Boccassini: «Lo scorso dicembre sono stato ospite di Fulvio al ristorante Pàlato, sperimentando per la prima volta l'idea della cena a quattro mani: stavolta ho voluto ricambiare io l'invito in virtù della leale e sincera amicizia che ci lega, e con l'obiettivo di».Una serata di eccellenza in tavola, tra scelte di antipasti e assaggi gustosi. Chiediamo a chef Boccassini qual è il piatto a cui tiene di più. «Sabato ho proposto. È un'idea nuova a cui ho lavorato e sono felice dei riscontri ricevuti durante la cena. A tal proposito ringrazio Roberto Gargiuolo, che è il mio titolare ma per me è come un padre».