Regione Puglia e ARIF, progettualità per la sesta provincia

ARIF e Regione Puglia, progettualità per la sesta provincia

Progetti di stretta attualità al centro della sinergica collaborazione della Regione Puglia con l'ARIF - Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali. In particolare per la sesta provincia sono in fase di sviluppo opere relative al, grazie alla possibilità di riutilizzo delle acque reflue nella zona dia Barletta, e alla mobilità sostenibile, con lanel Parco naturale regionale del Fiume Ofanto.Al centro della discussione anche il, con un progetto di monitoraggio ambientale nel tratto tra Andria e Barletta, anche al fine di attivare un messaggio di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e di progressivo contrasto all'inquinamento.Di seguito le dichiarazioni del direttore generale dell'ARIFe del consigliere regionale e presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico Puglia