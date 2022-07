Passi in avanti per il Piano Casa, le dichiarazioni del presidente gruppo PD Caracciolo

Social Video 4 minuti Piano Casa Regione Puglia, le dichiarazioni del presidente gruppo PD Caracciolo

La discussione è ancora aperta ma già importanti passi in avanti sono stati compiuti dalla Regione Puglia per quanto concerne il Piano Casa. In base a quanto contenuto nella proposta di legge "Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia", si intende promuovere la riqualificazione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualità architettonica ed ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica ed igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica del tessuto edificato e contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici.Di seguito le dichiarazioni del consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare PD Puglia