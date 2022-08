La Puglia in pratica

Social Video 4 minuti Recupero acque reflue, tavolo tecnico in Regione

«Avanti con il completamento degli impianti di affinamento delle acque reflue di Andria e Barletta». Lo dichiara il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Puglia Filippo Caracciolo.Si è svolto nei giorni scorsi in Regione un tavolo tecnico promosso dal consigliere Caracciolo alla presenza di Arif e del consorzio di bonifica: ecco gli ultimi aggiornamenti sui progetti in essere, soprattutto per quanto riguarda la provincia Bat.