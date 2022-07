Social Video 1 minuto Canone locazione 2020, 2 milioni per Barletta: il commento di Caracciolo

"Dal 1 luglio la Regione ha accreditato al comune di Barletta la somma di quasi 2 milioni di euro per sostegno ai canoni di locazione 2020". Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo."La cifra destinata al comune di Barletta - afferma Caracciolo - è parte di un contribuito regionale complessivo di 6.495.840 euro ed è inserita nel contesto del fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione"."Il contributo - conclude il consigliere regionale - rappresenta un importante sostegno alle famiglie in un momento di grave crisi economica.".