Recupero e riutilizzo delle acque sorgive, sopralluogo in contrada Ariscianne

La Puglia in pratica

Social Video 1 minuto Recupero acque reflue, sopralluogo ad Ariscianne: intervista al consigliere Caracciolo

Sopralluogo con i tecnici ARIF in contrada Ariscianne - nell'agro di Barletta - da parte del consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare PD Puglia Filippo Caracciolo.Sono state effettuate le prime verifiche per il possibile recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque sorgive che dai canali confluiscono a mare.Il punto sul progetto nella nostra intervista.