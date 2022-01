Risanamento coste e impianti di acque reflue, il punto nelle città della Bat

Dopo la panoramica sui risultati ottenuti nel corso del 2021, si entra nello specifico della Provincia Bat. «Mi urge sottolineare che tra i problemi che attanagliano il mio territorio c'è l'assenza di impianti di raccolta e depurazione per il riutilizzo, in campo agricolo e per usi civili, delle acque reflue» riferisce il capogruppo PD Filippo Caracciolo.«Nel corso degli anni gli agricoltori in primis hanno dovuto affrontare gravose difficoltà, per la risoluzione della crisi idrica. Per questo ho focalizzato il mio impegno, costante e continuo, per la realizzazione di impianti di depurazione per il riutilizzo delle acque reflue in tutta la provincia Bat. Da quando abbiamo affrontato la questione, ho sempre avuto un utile confronto con Aip, Arif, AQP, Consorzi di Bonifica oltre che con i rappresentanti istituzionali dei comuni interessati. Gli incontri sono stati per me utili prima di tutto ad avere la giusta informazione sul problema, poi per fare il punto della situazione, soprattutto sugli impianti e sulle gestioni relative delle città di Andria, Barletta, Margherita di Savoia, Trani e Trinitapoli. Ho voluto fortemente far incontrare tutti gli attori interessati, farli sedere allo stesso tavolo e dare continuità al lavoro iniziato».Ecco i risultati ottenuti in un anno di legislatura:L'impianto irriguo e la nuova rete idrica saranno funzionanti nei prossimi mesi. Sono in corso procedure di passaggio gestionale dal Consorzio ad Arif ed a breve vi sarà la consegna dei lavori da parte di Acquedotto Pugliese per adeguamento al DM 185/03 del depuratore.È pronto il progetto esecutivo del Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia" per la distribuzione dell'acqua dal depuratore alle vasche di servizio dei distretti "Antenisi" e "Polvere". Sono in corso, inoltre, i lavori di Acquedotto Pugliese di adeguamento al DM 185 del depuratore, sul quale sarà previsto un punto di presa per gli usi civili (antincendio, lavaggio strade e verde urbano)".Lavori di adeguamento del depuratore sono in corso anche a Trani dove a breve ci sarà la conclusione del progetto definitivo da parte del Comune per la realizzazione della rete irrigua al servizio degli agricoltori e del comparto marmoreo.Sono in corso da parte del "Consorzio di Bonifica per la Capitanata" i lavori per la realizzazione della rete irrigua la cui conclusione è prevista per il mese di febbraio 2022.Il vascone è funzionante con le acque derivanti dalla diga Marana Capacciotti per alimentare le reti irrigue di Margherita di Savoia e di Trinitapoli.«Io continuo sempre ad effettuare sopralluoghi tecnici sul posto, proprio per tenere sotto controllo la situazione e per informare i cittadini – è il parere di Filippo Caracciolo, capogruppo PD. «Sul settore turistico, l'attenzione è per la riqualificazione costiera dei Comuni che si affacciano sull'Adriatico. Il finanziamento di 15 milioni di euro per la riqualificazione costiera dei Comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, già ottenuto negli scorsi mesi, è stato un grande passo in avanti che però non è sufficiente, bisogna procedere con la riscrittura del disciplinare per la realizzazione degli interventi. Il corretto utilizzo dei finanziamenti a disposizione porterà alla realizzazione di opere utili alla crescita turistico ambientale del territorio, con la risoluzione di problemi annosi come, ad esempio, quello dell'erosione costiera della Litoranea di Levante a Barletta».