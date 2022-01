La Puglia in pratica, i risultati del 2021

per attivare misure di potenziamento per lo screening sul tumore mammario; per il via libera all'inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei trattamenti per persone affette da disturbi dello Spettro autistico; per favorire la permanenza dei medici specializzandi nelle strutture del Sistema sanitario regionale; per favorire le misure a sostegno per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile; disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere; opportunità per il miglioramento della raccolta differenziata e per una nuova fase nella gestione del ciclo dei rifiuti in Puglia; per incentivare le misure di sicurezza per prevenire furti nelle campagne e sfruttamento del lavoro in nero; per l'approvazione di linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "Direttore tecnico di agenzia di viaggi".

«L'anno si chiude all'insegna della transizione ecologica e culturale, della sostenibilità e della parità di genere», afferma il consigliere regionale Filippo Caracciolo, capogruppo PD.«In politica per me "contano i fatti", di conseguenza mi sono sempre impegnato in prima persona, mettendomi a disposizione della comunità, senza perdere tempo, per migliorare la qualità di vita dei cittadini e la sicurezza e lo sviluppo del mio territorio. In questo ultimo periodo peraltro, causa Covid, in Regione abbiamo cercato di fare fronte alla situazione di emergenza sanitaria, io personalmente ho fatto il possibile per sostenere le categorie professionali danneggiate economicamente dalla pandemia e mi sto impegnando per rendere concrete le misure di prevenzione sanitaria, a sostegno delle donne, dei soggetti fragili e di bambini con malattie genetiche rare. A ora la riqualificazione costiera dei Comuni sull'Adriatico, gli impianti di raccolta e depurazione per il riutilizzo delle acque reflue nella provincia Bat, il dragaggio del porto di Barletta, il superamento del digital divide, la lotta alle povertà educative, le azioni volte a declinare la strategia regionale per le parità di genere, sono soltanto alcune delle tematiche al centro della mia attività politica. Oggi la transizione ecologica e culturale è una direttrice imprescindibile da seguire, per questo sono sempre attento a studiare i bandi, a intercettare fondi regionali, nazionali ed europei. Nel 2022 l'obiettivo da raggiungere è quello di coniugare ambiente, patrimonio economico e culturale, sicurezza e benessere del cittadino, in un quadro di contesto unico finalizzato a valorizzare e sostenere concretamente il territorio Puglia.Nella mia Puglia "in pratica", per fare un sintetico elenco, ci sono leggi e proposte di legge da me presentate e sostenute: